Programação de eventos para esta quinta-feira (17) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quinta-feira (17) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Lançamento do Programa Fomento Digital

O programa é o canal de integração entre as instituições públicas e a comunidade, garantindo o acesso público e gratuito às tecnologias da informação, comunicação e formação profissional na modalidade a distância à disposição de toda a sociedade campo-grandense, para maior facilidade dos usuários.

Local: Associação dos Moradores do Bairro Coophavila II – Avenida Marinha, 725 – Coophavila II

8h às 13h

Seminário Municipal de Patrimônio Cultural

O evento ocorre em alusão aos 118 aos da Capital sul-mato-grossense e pretende reunir e capacitar acadêmicos, arquitetos, gestores culturais, pesquisadores e demais interessados no assunto e também debater os conceitos, bem como a preservação e proteção do patrimônio cultural.

Local: Auditório do Museu da Imagem e do Som – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

9h30

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias – Transitando no 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó. Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito.

Local: Escola Municipal Frederico Soares, Avenida Rádio Maia, 410, Vila Popular

13 horas

Confraternização das Unidades do Distrito Sul em Alusão ao Aniversário de Campo Grande

Unidades de saúde vão reunir os grupos de idosos e hipertensos no Salão da Hípica do Jockey Club. Haverá gincanas, sorteios de brindes, palestras, aferição de pressão arterial e avaliação de condição física e massa corpórea. Além de atender esses pacientes, as atividades também estarão abertas para a população em geral.

Local: Salão da Hípica do Jockey Club – Avenida Delegado Alfredo Hardman, s.n.

– Entre as ruas Medrada e Ana Jacinto de Oliveira – Bairro Paulo Coelho Machado

14 horas

Exposição: Campo Grande, sua história por meio da realidade aumentada e 1° Varal de Charges Reme e a Morena de 118 anos

É uma Exposição de Fotos de Pontos Históricos de Campo Grande, no qual com o auxílio da tecnologia utilizando o aplicativo AURASMA, tem como objetivo refletir sobre um olhar do passado, e suas transformações e progressos até os dias atuais.

A exposição visa envolver alunos, professores e a população em geral, nesta perspectiva histórica, valorizando o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

15 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena

O Clube do Setinho é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Municipal Nagen Jorge Saad – Rua Panambí Verá, 199 – Bairro Tijuca II

