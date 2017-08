Programação de eventos para esta quinta-feira (10) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quinta-feira (10) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

O Papel da Equipe Técnico-Pedagógico no Processo Avaliativo

O evento contará com dois momentos: a palestra com a Professora Drª Anelisa Kisielewski Esteves e, na sequência, a roda de conversação como espaço de reflexão e diálogo sobre o processo avaliativo na atuação das equipes técnico-pedagógicas das escolas. Participam do evento os supervisores escolares, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, apoios pedagógicos, diretores, diretores adjuntos e técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (Vila Margarida)

8 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Local: Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro – Rua São Vicente de Paula, s.n. – Vila Manoel da Costa Lima

9h30

Posse dos servidores concursados para a Casa da Mulher Brasileira e Lançamento do Selo Igualdade de Gênero (SIG)

Buscando a melhoria no atendimento e a necessidade de mais profissionais na área psicossocial e apoio administrativo, a Casa da Mulher Brasileira recebe servidores de carreira para o atendimento às mulheres que procuram pelos serviços. A Casa atende com apoio Psicossocial, realiza o acolhimento, a escuta qualificada, analisa a demanda e agiliza os encaminhamentos para os serviços internos e à rede socioassistencial, de acordo com cada caso.

Local: Casa Da Mulher Brasileira – Rua Brasília s.n. – Jardim Imá

9h30

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Municipal Imaculada Conceição – Travessa Bornéu, s.n. – Jardim Batistão

13 horas

Curso de Capacitação Profissional

Este é o início para o curso de capacitação para a décima turma de 120 jovens. Com este curso a Prefeitura, por meio da Subsecretaria da Juventude, já formou mil jovens.

Local: Faculdade Novoeste – Rua: Rui Barbosa, 1792

15h30

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Municipal Imaculada Conceição – Travessa Bornéu, s.n. – Jardim Batistão

18 horas

Entrega de Medalhas José Antônio Pereira

Todos os anos, no mês de agosto, a prefeitura homenageia com medalhas os Guardas Civis Municipais que se destacaram no decorrer do ano. A homenagem acontece sempre próximo a data em que se comemora o aniversário da Guarda Civil, 10 de agosto.

Local: Câmara Municipal de Campo Grande – Rua Ricardo Brandão, 1.400

19h30

Abertura Oficial da 12ª Edição do Festival do Sobá (o evento acontece das 16h às 23h)

Essa tradicional festa mostra os aspectos gastronômicos da nossa cidade e da cultura japonesa. O Festival terá exposições gratuitas de Origami, Ikebana, Artefatos Japoneses e produtos da Parada Nerd. O visitante terá a oportunidade de conhecer os lugares mais belos e exuberantes da região centro-oeste com a experiência do uso dos óculos digitais em 360 graus. Haverá Show com Guilherme e Santiago, às 21 horas

Local: Feira Central – Rua 14 de Julho, 3.335 – Centro

19h30

Jantar de Gala – Comemoração do Aniversário da Guarda Civil Municipal

O jantar será em comemoração aos 27 anos da Guarda Civil Municipal, oferecendo aos servidores um momento de comunhão em menção ao dia como profissionais. O jantar será para guardas civis municipais e familiares.

Local: Centro de Múltiplas Referências de Convivência do Idoso – Vovó Ziza – Rua Joaquim Murtinho, 3.117 – Bairro Tiradentes

19h30

Circuito Gastronômico – 2017

Durante o Circuito, 21 estabelecimentos estarão oferecendo 37 pratos com descontos promocionais. A abertura oficial do evento acontece na Praça do Peixe, com a apresentação do cantor André Santinni e do sanfoneiro Roberto Rech Júnior.

Local: Corredor Gastronômico – Avenida Bom Pastor, 700 – Bairro Vilas Boas

