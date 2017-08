Programação de eventos para esta quinta (24) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quinta-feira (24) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8h às 14

Seletiva Fetran – Festival de Teatro Temático de Educação para o Trânsito – Sede Campo Grande Etapa Morena

Criado em 2004, o festival é um projeto de educação para o trânsito da PRF que utiliza atividades pedagógicas e inclui transversalmente a temática trânsito no cotidiano escolar. No FETRAN, estudantes e professores produzem trabalhos com a temática trânsito, nas modalidades: teatro, maquetes, poesias, danças, músicas, textos, mural, entre outros, valorizando a diversidade escolar e cultural. Os trabalhos são apresentados na Feira Temática de Trânsito e no Festival Temático de Trânsito com o objetivo de integrar a PRF, a escola e a sociedade.

Local: Teatro Glauce Rocha

8h30

Ordem de Serviço para reforma da UBSF Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja – Alves Pereira

A Ordem de Serviço consiste na revitalização completa da unidade e o valor investido é do Ministério da Saúde na ordem de R$ 176.101,90 do Programa Requalifica UBS. O piso e o forro de toda unidade será trocado, bem como refeita a pintura de todas as dependências. Além destes serviços, todo o calçamento da entrada da unidade será refeito com o piso tátil, permitindo acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.

Local: UBSF Alves Pereira – Rua Filomena Segundo Nascimento, 812 – Bairro Alves Pereira

14 horas

Inauguração de parquinhos confeccionados com pneus em parceria com a Agepen

A Secretária Municipal de Educação e Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura, em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com intuito de melhor servir a sociedade e minimizar o impacto ambiental, vem desenvolver o projeto ARTE COM PNEUS, qual tem como objetivo, dialogar com os profissionais envolvidos no pedagógico, mostrando como se trabalhar com pneus, obtendo um espaço de lazer para as crianças, cultivo de hortaliças, de flores e de diversos brinquedos para melhor atender a Educação Infantil através da reciclagem consciente.

Local: Ceinf Professora Ayd Camargo César – Rua Evelina Selingardi esquina com Rua Emiliana Arruda de Araújo – Parque Lajeado

14h30

Vídeo Palestra: Transite com Segurança na Cidade Morena

A palestra enfatiza o quanto a criança e o jovem podem contribuir por um trânsito melhor, não somente no futuro, mas agora, na condição de pedestre, ciclista e passageiro, indicando como ele pode transitar com segurança em nossa capital e preservar sua vida e a dos outros.

Local: Atacadão – Avenida Duque de Caxias, 2.270 – Santo Antônio

18 horas

Programa Lote Legal: Ação de Regularização – 500 famílias da Capital contempladas

Nesta quinta-feira (24), mais de 500 famílias de Campo Grande, que aguardavam até 30 anos pela regularização de suas casas, finalmente terão a oportunidade de iniciar esse processo através da assinatura dos contratos que fazem parte do Programa.

Trata-se de moradias fixadas em áreas consolidadas, ocupadas em sua maioria há 20 ou até 30 anos, tais como habitações no Jardim Futurista, Bosque da Esperança, Jardim Panorama, Aero Rancho, Anache, entre outros. No total, moradias localizadas em 17 áreas de Campo Grande, serão regularizadas neste evento festivo promovido pela Agência Municipal de Habitação (EMHA).

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal – Rua Anhanduí, 294 – Bairro Amambaí

19 horas

Entrega de Certificado do Curso de Capacitação para Lideranças Comunitárias

Com o intuito de preparar agentes políticos, líderes comunitários e gestores e representantes das entidades não governamentais de Campo Grande – MS, o FAC – Fundo de Apoio à Comunidade, promoverá o primeiro módulo do Curso de Capacitação para Lideranças Comunitárias e Gestores do Terceiro Setor.

Local: Auditório Instituto Mirim – Rua Anhanduí, 294 – Bairro Amambaí

