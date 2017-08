Programação de eventos para esta quarta-feira (9) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quarta-feira (9) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

7 horas

Ação da Saúde Da UBS Buriti

Ação promovida por profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) vai oferecer orientações e serviços de saúde aos moradores do Bairro Buriti. Entre as atividades programadas estão previstos teste de glicemia, aferição de pressão arterial, atividade laboral voltada ao público idoso, entre outros serviços.

Local: Centro Comunitário Buriti – Rua Jaime Costa, s.n. – Bairro Buriti

8 horas

Sedesc Itinerante

No evento a Sedesc, com sua equipe de técnicos, instalará uma unidade remota de seu escritório no Pólo Empresarial Oeste, para o atendimento das reivindicações dos empresários instalados e os que pretendem se instalar na cidade de Campo Grande, em especial naquele pólo empresarial.

Serão apresentados os benefícios fiscais e extrafiscais oferecidos pelo município para a instalação de empreendimentos na Capital. Serão discutidas, ainda, as alternativas e oportunidades que o ambiente econômico de Campo Grande pode trazer para novos empreendedores.

Local: Bread – Comércio de pães Ltda – Avenida Sete, Quadra 01 – Lote 8 – Polo Empresarial Oeste

8 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Local: Escola Municipal Nazira Anache – Rua Hanna Anache s.n. – Jardim Anache

9 horas

Lançamento Da Pedra Fundamental – Cervejaria Navarro

Início das obras de construção da Cervejaria Navarro produtora da Cerveja Promesa (pronuncia-se PROMÉZA), empresa beneficiada por meio de incentivos do Prodes.

Empresa com capacidade de movimentação de carga de 250 toneladas por mês. Total de Investimentos: R$ 10.800,00 – dez milhões e oitocentos mil reais. Nº de Empregos Gerados: 60. Total da Área Doada: 10 mil metros quadrados.

Local: Terreno da Cervejaria Navarro – Rua Solon Padilha, Quadra 1, Lote 14, Polo Empresarial Oeste.

9h45

Inaguração empresa Fertiquímica

Será inaugurada nesta quarta-feira (9) a nova sede da empresa Fertiquímica Agrociências, empresa beneficiada pelo Prodes. Constituída em 2007 no município de Campo Grande, com capacidade de processamento de 160 mil litros por mês de produtos. Indústria Fabricante de Adubos e Fertilizantes Foliares. Total de Investimentos: R$2.125.000,00 – dois milhões cento e vinte cinco mil reais. Nº de Empregos Gerados: 25.

Local: Fertiquímica – Avenida Armando Silvestrini, Quadra 8 Lote 7, Polo Empresarial Oeste.

13h30

Curso de Capacitação Profissional – Subsecretaria da Juventude

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude está oferecendo cursos de qualificação para jovens com idade superior a 15 anos e que estão fora do mercado de trabalho. Os cursos, com tema “Atualize seus conhecimentos para conquistar o 1º Emprego”, têm por objetivo ampliar a visão de mundo do jovem, desenvolvendo suas habilidades e competências e ao mesmo tempo atendendo às demandas do mercado de trabalho local.

Local: Faculdade Novo Oeste – Rua Rui Barbosa, 1.792 – Centro

14 horas

1° Prêmio “Helena Meirelles” de música instrumental da Reme

Com uma homenagem a Helena Meirelles, uma das maiores instrumentistas do mundo e que este ano completaria 93 anos de idade, a Semed realiza nesta quarta-feira (9), a etapa final da 1ª Edição do Prêmio Helena Meirelles, que tem por objetivo promover o intercâmbio da comunidade escolar, além de identificar e revelar talentos.

Local: Teatro Glauce Rocha – Rua UFMS, s.n. – Vila dos Universitários – UFMS

14 horas

Lançamento do aplicativo “Fala Campo Grande”

A plataforma possibilitará ao cidadão participar da administração enviando sugestões, reclamações ou oferecendo denúncias em relação ao serviço público prestado em nossa capital. O cidadão campo-grandense poderá enviar sugestões nas áreas da saúde, educação, defesa social, transporte coletivo, além de encaminhar demandas na área de obras e serviços, inclusive encaminhando imagens para facilitação da tomada de providências.

Local: Auditório Do IMPCG – Travessa Pires De Matos, 50 – Bairro Amambaí

15h30

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito, por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças, visando a educação sobre o trânsito.

Local: Escola Municipal Nazira Anache – Rua Hanna Anache s.n. Jardim Anache.

Veja Também

Comentários