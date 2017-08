Programação de eventos para esta quarta-feira (30) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quarta-feira (30) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

I Ciclo de Estudos para Escolas Particulares: Aspectos legais para educação infantil e sua aplicabilidade

O evento tem por objetivo orientar as escolas particulares que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino quanto à aplicabilidade das legislações vigentes que regem a Educação Infantil.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

9 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena.

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: E. M. Padre Heitor Castoldi – Rua dos Peixes, 382 – Vila Nhanhá

9h30

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando no 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó. Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito.

Local: E. M. Professor Wilson Taveira Rosalino – Rua Tokuei Nakao, s/n – Aero Rancho

15 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena.

18 horas

Aulão de Ginástica: Programa Movimenta Campo Grande

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes) realiza nesta quarta-feira (30) um aulão de ginástica em comemoração aos 118 anos de Campo Grande. O evento acontecerá na Praça Belmar Fidalgo, a partir das 18h.

O objetivo da aula é movimentar a população, reunir turmas do Programa Movimenta Campo Grande e oferecer atividades diferenciadas com aulas de ginástica e zumba em parceria com professores do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e relembrar a importância do Agosto Lilás – campanha de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Local: Praça Belmar Fidalgo – Rua Dom Aquino, 2.536 – Centro

