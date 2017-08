Programação de eventos para esta quarta-feira (16) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quarta-feira (16) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Flash Mob da Saúde

A programação conta com atividades físicas em grupo, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional e para controle do tabagismo, amamentação, prevenção em saúde bucal, entre outros.

Local: UBSF Nova Bahia – Avenida Senhor do Bonfim, 284 – Parque Novos Estados

8h às 13h

Seminário Municipal de Patrimônio Cultural

O seminário municipal e o simpósio estadual de Educação e Patrimônio Cultural é um encontro que busca sensibilizar a população campo-grandense quanto à importância de seu patrimônio. Esse evento também é um processo de construção em que os participantes podem trocar experiência e obter mais conhecimento sobre o assunto.

Local: Auditório do Museu da Imagem e do Som – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

8h30

Entrega de Serviços de Readequação Viária da Rotatória da Avenida Mato Grosso e Nelly Martins (Via Park)

Foram investidos R$ 1.623.015,50 no reordenamento do trânsito na rotatória da Mato Grosso/Nelly Martins. No local circulam, em média, 30 mil veículos diariamente.

A execução da obras é uma solução para os próximos 15 a 20 anos, a um custo muito menor se comparado, por exemplo, a construção de um viaduto ou de um mergulhão, soluções de engenharia mais caras e com maior dano urbanístico.

Além da redução do tamanho do canteiro central da Mato Grosso e da rotatória, foram feitas algumas intervenções pontuais para criar uma alternativa de acesso à região do Bairro Carandá, com abertura da Rua Antônio Teodorowick . Esta rua liga a Antônio Maria Coelho a Pedro Martins e daí chega a Vitório Zeolla.

Os semáforos terão diferentes ajustes de tempo do verde e do vermelho, dependendo do horário e do dia da semana. Pela manhã, por exemplo, quando é maior o fluxo de pessoas que vão iniciar o expediente, o verde vai demorar mais na pista Centro/Parque dos Poderes. Ao final da tarde, quando as pessoas estão voltando para casa, usando a outra pista, a situação se inverte. No restante do dia e aos finais de semana os tempos ficam iguais.

Local: Rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins

14 horas

Inauguração da residência inclusiva Casa Kolping

A Unidade de Acolhimento Institucional Residência Inclusiva – Unidade II, sob a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, ofertará suas atividades em período de funcionamento ininterrupto (24 horas), com capacidade para 10 (dez) jovens e adultos com deficiência entre 18 a 59 anos, sobretudo aqueles que em virtude de situações de negligência, abandono ou violência a que estão submetidos, seja por omissão ou violação de direitos por parte de seus cuidadores e a fragilização ou rompimento dos vínculos familiares.

A unidade conta com equipe de profissionais composta por coordenação, cuidadores sociais, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, bem como para as atividades de limpeza e cozinha.

Local: Rua Joaquim Avelino de Rezende, 253 – Vila Rosa Pires

14 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Local: Colégio Século XXI – Avenida Gunter Hans, 231 – Aero Rancho

Veja Também

Comentários