Praça do Rádio Clube recebe Feira de Orgânicos como parte das comemorações dos 118 anos da Capital

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta quarta-feira (23) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

7 horas

Avante Orgânica – 8 anos da Feira de Orgânicos

Evento para divulgar a agricultura orgânica em desenvolvimento no município. Participarão do evento instituições que trabalham no âmbito da Agricultura Orgânica como a Comissão de Produção Orgânica do Estado CPORG MS, ligada à Superintendência Federal da Agricultura SFA/MS do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, mostrando os aspectos legais e formas de organização dos sistemas orgânicos; a SEDESC; a Agência de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul (AGRAER); e o Serviço de apoio as Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae MS), mostrando tecnologias voltadas à produção orgânica; a Cooperativa de Produtores de Orgânicos da Agricultura Familiar de Campo Grande (ORGANOCOOP), com a feira de orgânicos.

Local: Praça do Rádio Clube – Rua Barão do Rio Branco – Centro

9 horas

Assinatura de ordem de serviço para ampliação da UBS Dr. Vicente Fragelli

A ampliação de 175,28m² da UBS Dr. Vicente Fragelli – Cidade Morena somará aos 325,44m² já construídos. Com este aumento, a unidade contará com mais 1 consultório odontológico com 3 cadeiras e escovódromo, 3 consultórios indiferenciados, 1 consultório indiferenciado com banheiro, 2 vestiários, sala de reunião e diversas outras melhorias que inclui a revitalização completa do prédio. A obra tem valor total de R$ 275.593,23, sendo a maioria com recursos do município: R$ 181.243,23.

Local: UBS Cidade Morena – Rua Fraiburgo, 284 – Vila Cidade Morena

