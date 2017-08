Programa voltado às famílias indígenas é destaque no “MS no Campo” desta semana

Campo Grande (MS) – Empresários e trabalhadores do setor rural sul-mato-grossense vão poder conferir, em mais uma edição do “MS no Campo”, todas as ações do Governo do Estado para o homem do campo. Para este fim de semana, um dos destaques é o Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (Proacin), coordenado pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

A iniciativa incentiva a produção agrícola entre as famílias indígenas por meio da entrega de sementes de milho e de feijão para plantio, além de combustível para o maquinário. A reportagem especial faz referência ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em agosto.

Os ouvintes vão poder conferir ainda, o balanço parcial da campanha da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) que prevê o cumprimento do vazio sanitário da soja. A Agência presta orientações ao produtor sobre a importância da medida para a prevenção de pragas nas lavouras do Estado.

Nesta edição, o “MS no Campo” vai abordar a meteorologia para o cultivo dos grãos; dicas para prevenir incêndios em áreas rurais; orientações de segurança no campo; agenda cultural, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo”.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Neia Maceno (Agraer)

