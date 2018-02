Programa Vencendo o Medo de Dirigir está com inscrições abertas

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran- MS), em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) oferece o programa Vencendo o Medo de Dirigir, para auxiliar homens e mulheres que possuem medo, nervosismo e insegurança para dirigir.

O Programa apresenta etapas importantes para o participante vencer estes problemas de ordem psicológica e emocional, como por exemplo, assistência educativa, terapêutica e de autoajuda, dando-lhes condições para tornarem-se condutores confiantes, seguros e sem bloqueios.

Durante o ano letivo, duas turmas são atendidas com acolhida e aula inaugural; psicoterapias; desenvolvimento dos conteúdos legislação de trânsito, regras de circulação, direção defensiva e noções de mecânica veicular; e aula de quebra gelo, no contexto do trânsito.

As inscrições para a primeira turma de 2018 estão abertas até o dia 8 de março, e devem ser realizadas pelo site do Detran-MS. O atendimento terá início no dia 9 de março, às 8h com a aula inaugural no auditório da sede do órgão, localizado na Rodovia MS 080, KM 10.

Se você conhece um amigo (a), parente ou vizinho (a) que apresente os sintomas citados acima, convide-o para participar. Outras informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone (67) 3368-0169 ou pelo e-mail: diedu@detran.ms.gov.br.

Texto: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Edemir Rodrigues