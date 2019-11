Programa Talento Regional traz a banda de rock Dedpul

Banda em apresentação durante programa Talento Regional - Foto: Divulgação TV ALEMS

A grade de programação da Rádio e TV ALEMS, traz nesta terça-feira (5), mais uma edição do Talento Regional. Apresentado artistas talentosos e o melhor da música, o programa vai trazer a banda de rock Dedpul. Formado em 2017 na cidade de Campo Grande, o grupo é composto por Rafael Masc (vocalista), Adriano Palácio (guitarrista), Adierlon Maidana (baixista) e Gustavo Henrique (baterista).

O nome, com escrita aportuguesada, veio primeiramente pela sonoridade, depois pela associação do jeito descontraído do anti-herói da Marvel, fazendo analogia com a maneira com que a banda toca, envolvendo o público sem muito mistério, nem muita teoria, colocando em prática o bom e velho rock roll, misturado com outros estilos e suas versões.

Além disso, do show misturar a energia do bom e velho Rock, o set list inclui alguns dos maiores sucessos nacionais e internacionais, chamados de “clássicos” com um vasto repertório de bandas que atuaram no auge dos anos ’50-’60, passando pelos anos ’80, ’90-‘2000, até os anos atuais, como Elvis Presley, Creedence, The Beatles, Steppenwoulf, Rolling Stones, Pink Floyd entre outros.

Com uma performance memorável, a banda Dedpul vêm tocando atualmente nos principais bares, pubs, eventos e casas noturnas da Capital.

O programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS (canal 9 da NET) e também disponível no canal do YouTube e na Rádio Assembleia.