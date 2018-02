Programa Segurança em Pauta – Volta às aulas

O Segurança em Pauta é apresentado pela delegada Sidnéia Tobias e realiza sempre um debate dos principais temas relativos à segurança pública mostrando a realidade dos fatos e procedimentos adotados pelos órgãos de segurança, sempre de forma a esclarecer - Reprodução

No Segurança em Pauta desta semana falamos sobre a volta às aulas e os cuidados que se deve ter com o retorno das crianças ao ambiente escolar, visando sempre a segurança e o bem-estar da família.

A entrevistada desta vez é a professora e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Mato Grosso do Sul – SINEPE/MS, Maria da Glória Paim Barcellos, que falou dos cuidados que os estabelecimentos de ensino em conjunto com a família devem ter para proporcionar aos estudantes um retorno mais tranquilo, aliando educação à segurança pública para garantir um futuro melhor.

Temos ainda as notícias em destaque da Segurança Pública no Mato Grosso Do Sul e as Dicas de Segurança da Polícia Civil.

O Segurança em Pauta é apresentado pela delegada Sidnéia Tobias e realiza sempre um debate dos principais temas relativos à segurança pública mostrando a realidade dos fatos e procedimentos adotados pelos órgãos de segurança, sempre de forma a esclarecer as suas dúvidas.

A produção e reportagem é do jornalista e investigador da Polícia Civil, Carlos Eduardo Orácio (Cadu), e a edição de Fernando Blank.

Carlos Eduardo Orácio – Polícia Civil

Bloco 01

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2018/02/PROG-SEGIURANÇA-EM-PAUTA-06-BLOCO-01.mp3

Bloco 02

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2018/02/PROG-SEGIURANÇA-EM-PAUTA-06-BLOCO-02.mp3