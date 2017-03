Programa que será exibido pela TVE busca proximidade com a comunidade local

A Fertel (Fundação Estadual Luís Chagas de Rádio e Televisão Educativa) e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) estão discutindo uma parceria para a realização de um programa a ser exibido pela TV Educativa.

Segundo o diretor-presidente da emissora, a finalidade da parceria segue orientação do governador Reinaldo no sentido de estabelecer condições de veiculação de um programa produzido pelo órgão visando aumentar a proximidade com a comunidade.

Na primeira reunião entre Martins e as representantes do MPMS, Dr. Luciana Zucarelli, assessora jurídica, Waléria Leite, coordenadora de jornalismo e Cynthia Silveira, coordenadora de marketing, que aconteceu no Palácio das Comunicações J. Barbosa Rodrigues ficou definido que no pré-acordo de cooperação técnica o MPMS terá disponibilizado pela Fertel espaço em seus estúdios e na grade da programação, ficando por conta do órgão a roteirização e produção do programa.

Ainda sem nome definido, o programa é também uma oportunidade de oferecer benefícios aos telespectadores das emissoras públicas. A iniciativa é fruto do processo de modernização e interação do MPMS, alinhado ao objetivo estratégico de aproximar-se ainda mais dos cidadãos e garantir a excelência na promoção da justiça, cidadania e combate ao crime e a corrupção, como defende o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos.

“Ficamos extremamente feliz com essa parceria, pois dará a oportunidade ao MPMS de utilizar a grade da nossa programação para informar e integrar a população dos nossos serviços”, finalizou o diretor-presidente da Fertel, Bosco Martins.

