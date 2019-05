Programa que prevê a retirada da vacina contra Febre Aftosa em MS é discutido na Assembleia

Campo Grande (MS) – A convite do Deputado Marcio Fernandes, que compõe a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislativa, a equipe do Governo do Estado, com representantes da Semagro e Iagro estiveram na Assembleia Legislativa para discutir o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) e as ações de responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul.

Juntamente com a equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a equipe da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) formatou a apresentação das informações relativas as ações já realizadas e as demandas ainda pendentes visando atender o Plano.

Luciano Chiochetta, diretor-presidente da Agência, fez a apresentação que trouxe, além dos dados, sugestões para solução de alguns entraves.

O superintendente do MAPA, Celso Martins, enriqueceu o debate ao discorrer sobre a importância da retirada da vacinação, destacando a situação dos estados que compõe o grupo junto com MS, que de certa forma tem certa vantagem por não terem fronteira tão extensa quanto a de Mato Grosso do Sul.

O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), Rodrigo Bordin Piva, falou da importância da valorização dos profissionais, e a exemplo do que já havia dito no lançamento da campanha, no ultimo dia 2, deixou clara a disposição em colaborar com as ações do Grupo Gestor do Plano.

Jaime Verruck, titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), enalteceu o trabalho das equipes da Iagro e do Ministério, reforçou o compromisso do governador Reinaldo Azambuja com o serviço de sanidade, lembrando da importância dessa atividade para a economia do Estado.

O deputado estadual Marcio Fernandes falou do compromisso com o setor produtivo e em especial com a Iagro e as atividades relativas a retirada da vacinação, reforçando que deve manter conversações com o governador Reinaldo Azambuja para reforçar a importância de dar celeridade às ações.

O PROGRAMA

O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa tem como estratégia principal a manutenção de zonas livres da doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

A execução do PNEFA é compartilhada entre os diferentes níveis de hierarquia do serviço veterinário oficial com participação do setor privado, cabendo a cada um as responsabilidades destacadas na figura abaixo. Os governos estaduais, representados pelas secretarias estaduais de agricultura e instituições vinculadas, responsabilizam-se pela execução do PNEFA no âmbito estadual.

Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO)