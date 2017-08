Programa que oferece consultoria gratuita para empresas está com inscrições abertas

Fernanda Barbeta destaca que podem participar empresas de todos os portes e setores industriais, com níveis diferentes de experiência no exterior / Divulgação

O CIN (Centro Internacional de Negócios) da Fiems informa que já estão abertas as inscrições para o Programa Rota Global, que oferecerá consultoria gratuita para empresas consolidarem ou começarem a atuar no comércio internacional. Os empresários de todos os portes e setores interessados no Programa têm até o próximo dia 15 de setembro para se inscrever pelo site www.portaldaindustria.com.br/rotaglobal para participar da primeira fase, que consiste em um questionário online de avaliação da maturidade de internacionalização da empresa.

Segundo a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, o Rota Global é uma iniciativa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em parceria com a União Industrial Argentina (UIA) e com o Parque Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-PCTEX), na Espanha, tendo o apoio do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). “O Programa é executado pela Rede CIN presente em todas as Federações das Indústrias do País e será financiado com R$ 1,2 milhão obtido junto à AL-Invest - Programa da Comissão Europeia de Fomento à Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas da América Latina”, detalhou.

A meta da primeira etapa é avaliar a capacidade de atuação internacional de pelo menos 500 indústrias em todo o Brasil e não há limite de inscritos, sendo que todos os candidatos receberão um relatório que identifica pontos fortes e desafios para a inserção internacional. Inicialmente, o Rota Global estará disponível em Mato Grosso do Sul e nos Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Fernanda Barbeta destaca que podem participar empresas de todos os portes e setores industriais, com níveis diferentes de experiência no exterior. “Por se tratar de um programa internacional, empresas da Argentina e da Espanha também serão atendidas pelas instituições parceiras nesses países”, reforçou a gerente do CIN da Fiems.

2ª Etapa

A partir do processo de avaliação, o Rota Global selecionará 200 empresas para a próxima fase, que vai até abril de 2018. Neste período, as indústrias receberão consultoria personalizada e gratuita para construir o plano de negócios de apoio à internacionalização ou consolidação da empresa no mercado externo. O objetivo é promover melhorias concretas na operação internacional em pelo menos 100 delas até junho do ano que vem.

De acordo com o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o Programa é uma grande oportunidade para a indústria brasileira ampliar a participação no mercado internacional, sobretudo pequenas e médias empresas. “O Rota Global vai considerar a realidade de cada empresa no desenho de estratégia que dê chances reais de inserção no mercado internacional. Além disso, é uma consultoria especializada gratuita”, afirmou

O AL-Invest é um Programa da Comissão Europeia para fomentar a produtividade e a competitividade de MPMEs, na América Latina como forma de combater a pobreza e a desigualdade social. Na segunda convocatória da quinta edição, foram disponibilizados 4,9 milhões de euros para financiar projetos na região.

Veja Também

Comentários