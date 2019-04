Programa pode acabar com a transmissão das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Em âmbito mundial o Programa, denominado World Mosquito Program (WMP), vem sendo testado desde 2011 em diversos países como, por exemplo, Austrália, Colômbia, Índia e Indonésia. No Brasil os estudos começaram em 2012 com os projetos pilotos em Tubiacanga, na cidade do Rio de Janeiro, e em Niterói.

O coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário, explica que além de Belo Horizonte (BH) e Petrolina (PE) porque Campo Grande também foi escolhida para participar da etapa final do Método Wolbachia.

Estudos têm comprovado que o Método ajuda a proteger a região onde é aplicado. O Aedes aegypti com a bactéria têm a capacidade reduzida de transmitir dengue, zika, febre amarela e chikungunya.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação