Programa Nossos Bichos da Rádio Nacional presente na 3ª Brasília Pet Show

A 3ª Brasília Pet Show é a atração deste fim de semana para os moradores do Distrito Federal que desejam conhecer as novidades e trocar informações sobre o universo dos animais domésticos. O evento ocorre até este domingo (13) na área externa do Pátio Brasil, no Setor Comercial Sul do Plano Piloto, em Brasília.

A Rádio Nacional de Brasília, que já produz conteúdos exclusivos sobre os pets no programa Nossos Bichos – Um programa de amigos, está presente na feira e ampliará o espaço dedicado a informações sobre os animais de estimação com reportagens especiais e entrevistas sobre o tema.

A apresentadora Márcia Dias, comandará o programa direto do estande montado no local. Ao longo do evento, o público da feira poderá visitar o estande da Rádio Nacional. A gerência de Marketing da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) preparou materiais promocionais das rádios que serão entregues aos visitantes.

O programa Nossos Bichos é apresentado todos os domingos, das 12h às 13h. Durante uma hora Márcia conversa sobre pets e esclarece dúvidas dos criadores. Em um bate-papo descontraído, a apresentadora troca informações com o público por meio de entrevistas, notícias e depoimentos. Adoção, brincadeiras, acessórios, saúde, proteção, legislação são temas dos quadros, que, é claro, têm os animais como destaque.

Participação do público pelo Whatsapp

O Nossos Bichos abre espaço para o público nas redes sociais por meio do Whatsapp (61) 996741536. As interações viram pauta e as mensagens também são veiculadas no programa.

