Programa municipal de estágio encerra hoje período de inscrições

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), está recebendo inscrições do processo seletivo para escolher estagiários que cursam Educação Física, Artes e Música. As inscrições iniciaram no dia 27 de fevereiro e encerram às 10 horas desta sexta-feira (3).

Para facilitar, as inscrições podem ser feitas online, por meio do portal www.pmcg.ms.gov.br, no link “PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO”. Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados nos cursos de educação física, artes e música, com frequência comprovada, em instituições públicas ou particulares reconhecidas pelo MEC.

O local e horário das provas sairá na próxima semana no Diário Oficial de Campo Grande, com a relação dos inscritos e conteúdo programático. O processo seletivo compreenderá três etapas, sendo elas: inscrição online; apresentação das cópias dos documentos, elencados no edital, que deverão ser entregues até às 17h do dia 3/02/2017 e realização da prova escrita. O edital completo está no Diogrande de sexta-feira (27/01) – ANO XX n. 4.787 – págs. 1 e 2.

Os selecionados irão atuar no Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC). A remuneração para o programa de estágio é de uma bolsa de R$ 600,00, além de vale-transporte e seguro de vida. Em contrapartida, os acadêmicos deverão cumprir carga horária de 20 horas semanais.

Sobre o Programa

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) acontece em Campo Grande em parceria com Governo Federal. Serão contratados oito pessoas para estágio nos núcleos do Programa . Os jovens selecionados atuarão no desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, realizados pela Funesp.

