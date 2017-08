Programa Morar Legal realiza atendimentos hoje e amanhã em Alcinópolis

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (18.8) e sábado (19.8), a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realizará uma força tarefa no município de Alcinópolis para a regularização da situação contratual dos beneficiários dos imóveis já entregues no município. O atendimento será feito em parceria com a prefeitura.

A reunião acontecerá no salão do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), das 13h às 19h (na sexta-feira) e das 8h às 11h30 (no sábado). O objetivo do encontro é tratar de assuntos referentes às Leis Estaduais 4.715/2015 – Morar Legal Recuperação de Créditos e 4.857/2016 – Morar Legal Regularização de Contratos.

Segundo o chefe do setor de Contratos Habitacionais da Agehab, Jocinei Lopes Araújo, já foram feitas reuniões em 38 municípios. Ele destaca a importância do trabalho de divulgação dos municípios para os atendimentos.

“O resultado está sendo satisfatório, mas ainda falta atingir mais pessoas. De acordo com nosso levantamento a média de atendimento até o momento foi de 60%”.

Mais informações na Secretaria Municipal de Assistência Social ou pelo telefone (67) 3260-1120.

Rosana Moura – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários