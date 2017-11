O programa “Momento da Cultura” chega a sua décima edição e aborda o XXII Congresso de Arte e Educação (CONFAEB). O bate papo acontece com a arte educadora Vanessa Basso da Fundação de Cultura de MS e a professora de música Ana Lucia Gaborin da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Quem também participa do programa direto de São Gabriel do Oeste é a contadora de histórias Tatiane de Conto Sagalli. Ela é psicóloga por formação e pós graduanda em Arte Educação. Há onze anos utiliza a arte como ferramenta de trabalho e atua com histórias curativas para combater, por exemplo, o bulling, pessoas vitimas de violência, etc. e vai apresentar sua arte no CONFAEB.

Ah, e ainda tem a agenda cultural recheada de atrações para você.

Parte 01

Parte 02

