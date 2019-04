Programa Mestre ArcelorMittal oferece curso gratuito na área de construção civil em Campo Grande

São apresentados cases, situações de realidade virtual e inovações, sem deixar de lado os aspectos técnicos e práticos de uma obra. O treinamento que está sendo aplicado este ano é ainda mais interativo e digital - Foto: Ilustração

O programa de capacitação itinerante Mestre ArcelorMittal desembarca em Campo Grande na próxima segunda-feira (29 de abril) - o caminhão-escola estará na Distribuição ArcelorMittal. O projeto da maior produtora de aço do mundo é voltado para profissionais da construção civil e já capacitou mais de 17 mil pessoas. Seu trajeto inclui obras (que utilizam aço da ArcelorMittal), unidades da Rede ArcelorMittal e universidades em todo o Brasil.



O treinamento dura, em média, três horas e meia e tem como objetivo capacitar e valorizar os profissionais, apresentando as melhores práticas construtivas da fundação ao acabamento, incluindo instruções para aplicação de produtos e foco na segurança e sustentabilidade. O conteúdo abrange técnicas para aumento de produtividade em lajes, armações, alvenaria e revestimentos, além da diminuição do desperdício de material e cuidado com o meio ambiente.

São apresentados cases, situações de realidade virtual e inovações, sem deixar de lado os aspectos técnicos e práticos de uma obra. O treinamento que está sendo aplicado este ano é ainda mais interativo e digital.

Os cursos têm vagas limitadas, a estrutura do caminhão-escola comporta até 40 pessoas por turma. O programa não tem custo nenhum para os participantes. Eles têm direito a lanche no intervalo e certificado de conclusão (validado pelo Ibracon).

Serviço:

Mestre ArcelorMittal

Data: 29 de abril (segunda-feira)

Local: Distribuição ArcelorMittal - Avenida Coronel Antonino - Campo Grande/MS