Programa Mãos que Levantam Campo Grande será executado em parceria com o setor privado e entidades assistenciais

Com a finalidade de implantar ações e projetos de caráter humanitário e social nas comunidades crentes da Capital, a presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e primeira-dama Tatiana Trad lançou o Programa Mãos que Levantam Campo Grande. A solenidade, que contou com a participação do prefeito Marquinhos Trad, aconteceu ontem à noite, no auditório do Instituto Mirim, que também foi palco de homenagens, com entrega de Menção Honrosa, àqueles que contribuem de maneira nobre com a sociedade, as entidades Não-Governamentais, bem como com as Lideranças Comunitárias.

O Programa Mãos que Levantam Campo Grande pretende atuar em áreas estratégicas como: Atenção à Gestante e a Primeira Infância, Educação Infantil, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Desenvolvimento Local, Segurança Alimentar, Ação Social e Comunitária, Nutrição e Saúde, Justiça Social e Cidadania, Respeito à Diversidade, Combate à violência e ao uso de Drogas, Campanhas Humanitárias, dentre outros.

Os projetos que compõem o programa serão executados em parceria com ao setor privado e em ação conjunta com as entidades não-governamentais, bem como as lideranças comunitárias. No entendimento da atual gestão municipal, o poder público só terá êxito em suas ações, se atuar mais perto da população, conhecendo seus problemas e seus anseios a fim de propor políticas públicas que possam amenizar o impacto da miséria, da fome da exclusão social.

Para a madrinha do projeto, Tatiana Trad, o sucesso de uma administração pública só é possível se o trabalho estiver integrado com a sociedade. “Apesar do pouco tempo em que uma nova gestão assumiu a cidade, já foi possível avançar na área social graças a essas pessoas que compartilham do mesmo objetivo, de se doar ao próximo. Acredito na força do campo-grandense e, juntos, faremos com que Campo Grande seja a melhor cidade do país, mais feliz e segura para as famílias”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad destacou o trabalho nobre das entidades e lideranças comunitárias, que somam esforços com o poder público, a fim de minimizar o sofrimento da parcela mais vulnerável da sociedade. “Vocês são muito importante em nossas vidas, mas principalmente na vida daqueles que não tiveram a mesma sorte que nós e que dependem de um gesto de amor para suprirem suas necessidades mais básicas, como comer, se vestir, dentre outras coisas necessárias para a sobrevivência de um ser humano. Essa homenagem não é apenas um pedaço de papel, mas o reconhecimento de nossa gestão que vem aqui hoje afirmar que são vocês, os verdadeiros gestores de Campo Grande e temos muito orgulho disso”, destacou.

Em nome das entidades homenageadas, a vice-presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA, Mara Rúbia Gamon, as entidades assistenciais precisam dessa atenção do poder público. “É importante que os gestores deem valor porque afinal de contas a gente contribui com o trabalho que é dever do poder público e a gestão enxergar essas entidades é sem dúvida algo importante. As entidades precisam de muito apoio pois o número de pessoas que precisam de ajuda é grande e sozinhos a gente não consegue atingir. Mas com o envolvimento e a gestão procurando se interar do assunto é sem dúvida louvável. Só tenho que parabenizar a primeira-dama e o prefeito por esse olhar que estão tendo. Isso é muito legal!”.

Por parte das lideranças comunitárias, a presidente do Clube de Mães Vespaziano Martins, Joselina Nuves Chimendes, disse que Campo Grande vive um novo momento na assistência social. “Pra gente, não apenas a homenagem, mas esse projeto do FAC que envolve as lideranças neste lindo trabalho é de grande importância. Nós estávamos sozinhos e nos sentindo abandonados por parte do poder público, como se não fizesse diferença pra ele o que fazemos. Vir aqui hoje ouvir oficialmente que seremos incluídos nos projetos da primeira-dama e do prefeito nos enche de orgulho porque demonstra o respeito que eles têm para com aqueles que também se doam, sem esperar algo em troca, ao próximo”, comemorou.

Menção Honrosa

Confira quais foram as entidades e as lideranças comunitárias, que compõem os diversos setores da sociedade civil organizada, que receberam a homenagem, como um gesto da gestão municipal em reconhecer o papel importante destes agentes sociais:

Categoria: Atenção à Primeira Infância

Entidade: Instituto da Criança e do Adolescente Primeiros Passos – ICAPP

Categoria: Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Entidade: Associação Movimento Mãe Águia de Combate à Violência Sexual Cometida contra Crianças e Adolescentes

Categoria: Atendimento de Pessoas com Deficiência

Entidade: Associação Renasce Uma Nova Esperança, Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA, Sociedade Educacional Juliano Fernandes Varela

Categoria: Segurança Alimentar

Entidade: Ação Dignidade e Vida – ADV

Categoria: Trabalho Comunitário

Entidade: Movimento de Apoio Social Campo-grandense – MASC

Categoria: Saúde da Mulher

Entidade: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS

Categoria: Desenvolvimento, Justiça Social e Cidadania

Entidade: Rede Brasileira de Cooperação ao Desenvolvimento – UNEPE

Categoria: Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas

Entidade: Fórum dos Caciques do Mato Grosso do Sul

Categoria: Atenção à Terceira Idade

Entidade: Associação Brasileira de Alzheimer – ABRAZ/MS, Sirpha – Lar dos Idosos

Categoria: Combate ao Uso de Drogas e Tratamento de Dependentes Químicos

Entidade: Instituto Eurípedes Barsanulfo – CTEB

Categoria: Liderança Comunitária

Personalidades: Beatriz Minerva Bucker, Marlene Marques de Souza, Dalva Cáceres, Wagner de Souza Pereira, Margareth Anunciato Reinoso, Rosa Pereira de Sousa, Delvani Balbuena S. Oliveira (Tuti), Joselina Chimendes, Denise Rodrigues Pinheiro, Marina Mergian Caminha.

