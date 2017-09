Programa “Lote Urbanizado” beneficia 31 famílias de Brasilândia

Trinta e uma moradias estão em construção em Brasilândia por meio do programa habitacional. As casas populares ficam no Residencial José Inácio Batista. As famílias que vão viver nos imóveis já foram selecionadas. Atualmente, a obra está na fase de edificação das bases e nessa etapa, o Governo do Estado investe mais de R$ 282 mil.

Segundo a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani, por meio do “Lote Urbanizado”, o Governo propicia ao cidadão que não tem casa própria, mas possui capacidade de investimento, a oportunidade de ter uma moradia.

Pelas regras do programa, a responsabilidade pela construção está dividida três partes: a Prefeitura Municipal doa o terreno com infraestrutura básica (água, energia, arruamento e iluminação pública); o Estado constrói as bases das residências com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias, contrapiso e primeira fiada em alvenaria; e a família beneficiada com a moradia entra com a mão de obra e a compra do material restante.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Programa Habitacional vai realizar o sonho da casa própria de muitas famílias que vivem do aluguel.

As famílias participantes devem seguis os critérios estabelecidos pela Agehab, como renda familiar entre R$ 1.300,00 e R$ 4.800,00. Tem prioridade mulher chefe de família, famílias com filhos, pessoas com deficiência, ou com maior tempo de permanência no município.

