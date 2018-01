Programa Jovens Embaixadores: 50 jovens de destaque no ensino público representarão o Brasil nos Estados Unidos

Eles dominam o inglês e são exemplos em suas comunidades por meio de sua liderança e voluntariado - Foto: EMBASSY US

Cinquenta estudantes da rede pública de todo o país, selecionados para participar da décima sexta edição do Programa Jovens Embaixadores, chegam a Brasília no dia 9 de janeiro, antes de partir para um intercâmbio cultural de três semanas nos Estados Unidos. Eles dominam o inglês e são exemplos em suas comunidades por meio de sua liderança e voluntariado. Além disso, eles foram selecionados entre mais de 23 mil candidatos de todas as partes do país. O programa é patrocinado pela Missão Diplomática dos EUA no Brasil e conta com o apoio de parceiros dos setores público e privado. O programa é uma de muitas iniciativas da Missão que buscam promover o diálogo e o entendimento mútuo entre brasileiros e americanos.

O intercâmbio acontece de 12 de janeiro a 4 de fevereiro com uma programação exclusivamente voltada para o desenvolvimento da liderança jovem. De 9 a 12 de janeiro, eles se reunirão em Brasília para entrevistas de visto, orientações e terão um encontro com o embaixador P. Michael McKinley. No dia 12 de janeiro, embarcarão para a capital dos EUA, Washington D.C. Depois, seguirão em grupos menores para diferentes cidades americanas (Louisville/KY, Tulsa/OK, Reno/NE e Pensacola/FL) onde ficarão hospedados em casas de famílias voluntárias.

Durante essas três semanas, os jovens participarão de reuniões com autoridades do governo dos EUA, líderes comunitários, visitarão escolas e projetos sociais, participarão de atividades de voluntariado e, como representantes da juventude brasileira nos EUA, farão também apresentações sobre o Brasil, sua cultura e seu povo. No final da viagem, eles apresentarão planos de ação na área de justiça social e voluntariado que serão implementados em suas comunidades após o retorno ao Brasil.

Conheça os participantes de 2018: https://br.usembassy.gov/pt/selecionados-jovens-embaixadores-2018/

O programa:

Foi criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2002 e o primeiro grupo viajou em 2003. Em 2010 o programa passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano e foi criado um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Desde 2003, 522 jovens brasileiros já participaram do programa. Os parceiros nessa iniciativa são: o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e as Secretarias Estaduais de Educação, a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, e também as empresas FedEx, MSD, Microsoft, Bradesco, IBM e a Boeing Brasil.

Veículos de imprensa interessados em entrevistar os Jovens Embaixadores antes do embarque para os EUA devem entrar em contato com a Assessoria de Imprensa da Embaixada dos EUA em Brasília – (61) 3312-7367 / 7364.

Para mais informações sobre esta Nota à Imprensa entrar em contato com a Assessoria de Imprensa da Embaixada dos EUA em Brasília pelo e?mailBrasiliaEMBEUA@state.gov ou pelos telefones (61) 3312?7367 / 7350 / 7364.