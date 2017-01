Programa Identidade Jovem já emitiu 9 mil identificações

Após o primeiro mês do programa Identidade Jovem – que assegura direitos do Estatuto da Juventude – foram geradas 22.451 identidades jovens em todos os estados do país. Juntos, Minas Gerais, São Paulo e Bahia já emitiram mais de 9 mil identificações. As informações são de Francisco de Assis Costa Filho, novo secretário Nacional de Juventude (SNJ), que assumiu o cargo na segunda-feira (16). Segundo o secretário, o programa tem o objetivo de beneficiar 16,3 milhões de jovens em todo o território nacional.

Entre os benefícios da identidade jovem estão a meia-entrada, que é válida para eventos artísticos-culturais e esportivos. Além disso, garante a gratuidade ou desconto em viagens interestaduais de ônibus. São disponibilizadas duas vagas com 100% de desconto e outras duas com 50% de desconto em cada viagem das empresas de transporte.

Como ter acesso ao benefício?

O Identidade Jovem está disponível para jovens entre 15 e 29 anos e que tenham uma renda familiar de até dois salários-mínimos (R$ 1.874), independentemente de serem estudantes ou não. O jovem também precisa estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal), e ter o número do NIS (Número de Identificação Social), que está no Cartão Cidadão, no extrato do FGTS ou na Carteira de Trabalho.



Saiba mais no vídeo:

Programa Identidade Jovem auxilia pessoas de baixa renda. O secretário nacional da Juventude, Assis Filho, explica como participar: pic.twitter.com/PJIgJmnczV — Agência Brasil (@agenciabrasil) 20 de janeiro de 2017

