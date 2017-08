Programa Fomenta Digital atenderá 21 telecentros de Campo Grande

O canal de integração entre as instituições públicas e a comunidade, que garante o acesso gratuito às tecnologias da informação, por meio do Programa Fomenta Digital, foi lançado nesta quinta-feira, na sede da Associação de Moradores do Bairro Coophavila II, pelo prefeito Marquinhos Trad, acompanhado o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain e do diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Cardoso.

O programa utiliza 21 kits Telecentros/BR doados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para promover capacitação e democratização do acesso à informação. “A administração pública está oportunizando este conhecimento técnico para a população de diversos bairros regiões da Capital”, comemorou o prefeito Marquinhos Trad.

A prefeitura também aguarda um chamamento público do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que pode melhorar ainda mais o projeto. “Se nossa Capital for selecionada disponibilizará monitores, responsáveis por gerenciar o acesso aos computadores e equipamentos em geral, tornando o espaço do Fomenta Digital preparado para a promoção de atividades que irão contribuir com o desenvolvimento local e servir aos alunos”, explicou Luiz Fernando Buainain.

A presidente da Associação de Moradores do Bairro Cophavilla II, Maria Bernadete de Carvalho, agradeceu a presença do prefeito e dos secretários no evento e disse que a parceria com o poder público é fundamental para a população. “Também trabalhamos na inclusão digital da terceira idade. Muitas pessoas com mais de 60 anos querem manter contato com seus familiares e estas correspondências feitas no Telecentro com a ajuda dos jovens. Nosso Telecentro também atende os estudantes nas pesquisas escolares”, explicou.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Cardoso, destaca a importância da inclusão digital para a população de todas as idades e disse que não medirá esforços para a viabilização do Programa Fomenta Digital. “Em poucos meses o Luiz Fernando na Sedesc está fazendo a diferença e lançando este programa que tem nosso apoio e do prefeito Marquinhos Trad. O bairro Coophavilla II está bem representado pela associação de moradores e vamos dar condições de trabalho com a capacitação para que a comunidade possa fazer cursos de longa distância”, disse Paulo da Agetec.

O evento contou com a presença do presidente do Conselho Municipal do Lagoa, João Romero, e dos funcionários da Sedesc. A presidente da Associação dos Artesãos, Jane Arguello, atendeu ao pedido dos moradores e, com o aval do prefeito, dará cursos de artesanato para comunidade local. “Temos diversos tipos de trabalhos em artesanato. Entre eles, vamos dar o curso em aro de bicicleta”, comentou Jane.

O evento também contou com apresentação das crianças do balé da faixa etária de quatro a sete anos, sob a orientação do coreógrafo Marcos André.

