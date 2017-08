Depois da vinda do ministro Mendonça Filho (Educação), ocorrida na segunda-feira (21), o programa "FNDE em Ação" prossegue nesta terça-feira (22) na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, onde várias lideranças políticas e gestores públicos participaram do ato de abertura do evento promovido pelo Ministério da Educação em parceria com a entidade que cedeu o espaço e deu apoio logístico para o bom andamento durante dois dias de programação.

O programa continua hoje com uma série de palestras, entre os temas, constam monitoramento e execução de obras; transporte escolar (PNATE e Caminho da Escola); e Plano de Ações Articuladas.

Na segunda, durante abertura oficial do evento, o presidente da Assomasul, Pedro Caravina, recepcionou o ministro Mendonça Filho, governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi (PMDB), além dos senadores Pedro Chaves (PSC-MS) e Simone Tebet (PMDB-MS) e os deputados federais Geraldo Resende (PMDB), Luiz Mandetta (DEM) e Tereza Cristina (PSB).

Além das atividades no plenário da associação, onde desde ontem foram ministradas palestras sobre vários temas de interesse dos municípios, os técnicos do FNDE continuam atendendo prefeitos e secretários municipais em um estande instalado na sede da entidade municipalista, oportunidade para tirar dúvidas relacionadas a vários setores, sobretudo, obter experiência visando obter recursos federais.

Durante discurso, Caravina agradeceu ao ministro pelo fato de escolher a Assomasul para a realização do evento a pedido do senador Pedro Chaves e aproveitou a oportunidade para reivindicar a liberação de recursos federais para investimento no transporte universitário.

INVESTIMENTOS

Durante sua fala, Mendonça Filho falou dos avanços de sua pasta em termos de investimento, citando como exemplo a liberação de R$ 5 milhões para os municípios do Estado investirem no setor por meio do programa FNDE em Ação, além da entrega de R$ 9 milhões em obras na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Os recursos foram investidos no complexo do centro de formação de professores, no laboratório de tecnologia e processamento de carne (Qualicarne) e na ampliação do restaurante universitário – Refeitório II.

Outros investimentos citados pelo ministro foram o Bloco D – centro de salas de aula destinado a atender os cursos de graduação e pós-graduação da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), e a liberação de recursos para a construção da 1ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC) do Hospital Universitário, que terá um investimento de R$ 33 milhões.

