Programa Escola Segura, Família Forte realiza reunião técnica com diretores das escolas da Capital

Campo Grande (MS) – Foi realizada nesta quinta-feira (19.10) uma reunião técnica com os diretores e diretores-adjuntos das 60 escolas estaduais e municipais que integram o programa Escola Segura, Família Forte, que foram selecionadas pela Corporação Andina de Fomento (CAF). O encontro contou com a participação dos secretários de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, de Educação, Maria Cecília Amendola da Mota, do coordenador do programa, Valson Campos, e representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Apesar de já ter entrado em operação no início desta semana, o encontro teve como principal objetivo apresentar a equipe técnica e detalhar aos profissionais da educação como será a atuação dos 20 policiais que compõem o programa, a forma como deverá ser preenchido o protocolo de atendimento conforme as exigências da CAF, esclarecimentos das dúvidas, entre outros assuntos.

Na ocasião o secretário José Carlos Barbosa conversou com os diretores, e disse que esse é um programa que não pertence à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e que ele nasceu dos anseios da Educação. “Esse programa vem fortalecer não só as escolas, mas as famílias e a sociedade. Tenho certeza que esse projeto que finca raízes na Capital do Estado vai se estender para outros municípios. E que nossos alunos possam encontrar na escola um ambiente de paz e tranquilidade”, disse.

De acordo com o coordenador do programa, Valson Campos, a reunião foi bastante produtiva, uma vez que os diretores, pais e a comunidade escolar foram orientados a acionar o 190, caso observem alguma ocorrência nas proximidades da escola. “O programa também criou um canal de comunicação por grupos de Whatsapp que integram os profissionais das escolas atendidas, que de forma célere e eficaz facilita a comunicação”, explicou o coordenador.

O programa, que entrou em operação há menos de uma semana, está sendo aprovado pela comunidade escolar. O diretor da Escola Estadual Ada Teixeira, Willian Cavalari, considerou a medida de grande importância para a comunidade escolar. “Essa parceria entre a segurança pública e as escolas vai dar um suporte para que a gente enfrente problemas graves que ocorrem nas unidades escolares, e que muitas vezes foge da nossa competência enquanto diretor, relacionadas a violência ou drogas. A presença do programa Escola Segura, Família Forte, fortalece e aumenta a nossa segurança, e a capacidade da escola de se tornar um ambiente acolhedor, onde as famílias tem a segurança de deixar seus filhos, para fazer o que a escola tem a função, que é educar”, relatou o diretor.

Além das rondas preventivas e ostensivas, o Escola Segura, Família Forte conta com uma vertente pedagógica que dará assistência à comunidade. O objetivo é coordenar as ações de todos os projetos de prevenção já existentes na área da segurança pública.

Segundo a diretora da Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, Adriana Roque dos Santos, a comunidade escolar está acreditando neste programa. “Os policiais estarão presentes na unidade escolar, dando mais segurança aos professores, a direção, a todos os funcionários e também para a comunidade do entorno, e assim nós teremos mais tranquilidade em realizar a nossa função”.

Esforço conjunto

O programa Escola Segura, Família Forte foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com as Secretarias de Estado de Educação (SED); de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande.

Professores, diretores e pais participaram da elaboração do plano de trabalho, em audiências e reuniões realizadas desde o mês de fevereiro para formatação do projeto. Pelo menos mil envolvidos com a comunidade escolar estiveram presentes nas discussões, além de representantes das Polícias e Corpo de Bombeiros. A proposta é estender o trabalho para todos os municípios do interior.

Regiane Ribeiro Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Foto: João Garrigó