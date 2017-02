Programa Diálogo Brasil analisa surto de febre amarela no país

O maior surto brasileiro de febre amarela dos últimos 37 anos é o tema do Diálogo Brasil desta terça-feira (7). Para falar sobre o avanço da doença - que registra, em média, cinco novos casos e quase duas mortes por dia no país, desde janeiro -, o programa da TV Brasil, que vai ao ar às 20h30, entrevista o especialista em doenças tropicais e professor de medicina da Universidade de Brasília (UnB) Pedro Luiz Tauil e o sanitarista e assessor da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Cláudio Maierovitch.

Os especialistas alertam para a importância da cobertura vacinal, em especial nas áreas de risco. Pedro Tauil observou que as pessoas mais vulneráveis, residentes na zona rural e em áreas silvestres, às vezes não se deslocam até as cidades para tomar a vacina. “Não podemos impedir o vírus em macacos, mas podemos impedir em humanos”, acrescentou. Cláudio Maierovitch destacou que, no caso da febre amarela, a vacina é a principal arma. Nesse sentido, os dois especialistas consideram a proposta do Ministério da Saúde de ampliar a vacinação das crianças para além das áreas de risco.

Participam do programa, com gravações em vídeo, o epidemiologista André Ricardo Ribas Freitas, da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses; Marcia Chame, coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz; e Rodolfo Navarro Nunes, coordenador de Saúde do Viajante, da Anvisa. Rodolfo explica a nova exigência de alguns países para receber brasileiros: a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia com registro da dose contra a febre amarela.

Veja Também

Comentários