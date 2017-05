Programa de Regionalização do Turismo é um dos temas da 91ª reunião do Fornatur

Campo Grande (MS) – Acontece nesta quinta-feira (11.5), em Brasília, a 91ª reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) participa da reunião.

O diretor presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, acompanha as discussões sobre os temas abordados como o posicionamento institucional sobre o retorno dos voos mistos, ou de cabotagem, que se trata de voos de companhias internacionais em trechos domésticos após conexão em algum destino nacional. Entre os convidados para discutir a pauta está o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz.

Está prevista na pauta a apresentação das ações do Programa de Regionalização do Turismo para 2017 e as propostas para o Novo Mapa do Turismo Brasileiro, além de deliberações gerais e apresentação da nova diretoria do Fornatur – eleita no mês de abril – e presidida pelo secretário de turismo de Pernambuco, Felipe Carreras.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS (Fundtur)

