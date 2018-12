Programa de prevenção ‘Casal Grávido’ realiza mais um curso no fim de semana para levar orientações a pais e mães

O programa é realizado em Campo Grande e Dourados - Divulgação

Na manhã do próximo sábado (15), será realizado, na Clínica da Família, mais um curso do programa de prevenção “Casal Grávido”. Com o objetivo de prevenir os principais problemas que possam aparecer durante a gestação por meio de palestras e aulas práticas, o programa oferece informações com profissionais de todas as áreas relacionadas à saúde do bebê, como Pediatria, Anestesiologia, Obstetrícia, Enfermagem e acompanhamento nutricional. O programa é realizado em Campo Grande e Dourados. Os interessados em participar do “Casal Grávido” devem ligar no telefone (67)3309-5351.

A ginecologista e obstetra, Rubia Loureiro, explica que o mais importante do curso é oferecer informações aos casais para que, assim, eles possam decidir quais os melhores caminhos a seguir. “Eu acho o ‘Casal Grávido’ muito importante porque a informação hoje é o grande remédio para todos os males, principalmente para o medo, que é um sentimento que toma conta do casal durante a gestação”.

Para Rubia Loureiro, a informação nutre o casal para saber quais são as melhores alternativas. “A minha mensagem em todos os cursos é justamente isso, despertar a curiosidade para que elas pesquisem o que é melhor pra ela e para o bebê”. A obstetra acredita que a vontade da mãe deve ser respeitada, mas ela precisa de informações para fazer a escolha mais apropriada para a sua saúde.

A educadora física Ana Carolina Blanco oferece contribuições sobre atividades físicas e alimentação durante a gestação. “A gente faz toda a orientação e disponibiliza o nosso quadro de nutricionistas para atender esse público específico. A gente também disponibiliza a hidroginástica para as gestantes com o intuito de minimizar os desconfortos que ela tem nesse período”.

O casal Daniela Nogueira e Leandro Monteiro está esperando o primeiro filho. A mãe conta que saiu do curso sem as dúvidas que tinha. “O curso é fantástico, eu recomendo para todo mundo. Eu sou marinheira de primeira viagem, é meu primeiro filho, estou super ansiosa e consegui tirar todas as minhas dúvidas. Adorei a parte do banho, porque nessa hora meu marido fez. Foi uma experiência muito boa, e eu agradeço a Cassems por isso”.

Já o pai viveu a experiência de sentir na pele o que a esposa sente durante os nove meses de gestação. Durante o período do curso, os pais usam uma barriga postiça para simular a gestação da esposa. “Eu estou vivenciando o que a mãe sente na realidade. Os movimentos ficam limitados e tudo fica mais complicado. É uma excelente oportunidade de saber o que ela passa e aqui a gente pode perguntar diretamente para o médico”, pontua Leandro.

A beneficiária Tayana Amorim está em sua segunda gestação e, desde a primeira, participou do “Casal Grávido”. Na primeira gravidez, ela optou pela cesárea, dessa vez, muito pelas informações recebidas no curso, ela pretende escolher o parto normal. “É a segunda vez que faço o curso e é sempre muito proveitoso porque os profissionais são muitos qualificados. Eu tive minha primeira filha de parto cesárea e, agora, com as orientações estou bem disposta a arriscar um parto normal. A equipe tirou todas as nossas dúvidas em relação aos cuidados necessários com o bebê”.