Programa de prevenção ‘Casal Grávido’ realiza mais um curso em Dourados, neste sábado

Cursos acontecem no Centro de Prevenção em Saúde da Cassems no município, que fica na Rua Mato Grosso, 1470 - Divulgação

O município de Dourados, distante 235 km da capital, recebe, no próximo sábado (06), às 7h30, mais uma edição do programa de prevenção “Casal Grávido”. O objetivo do programa é prevenir os principais problemas que possam aparecer durante a gestação por meio de palestras, aulas práticas e informações com profissionais de todas as áreas relacionadas à saúde do bebê, como Pediatria, Anestesiologia, Obstetrícia, Enfermagem e acompanhamento nutricional. Os cursos acontecem no Centro de Prevenção em Saúde da Cassems no município, que fica na Rua Mato Grosso, 1470, entrada lateral pela Rua Onofre Pereira de Matos, no Jardim Climax. Os interessados em participar do “Casal Grávido” devem ligar no telefone (67)3309-5351.

Para a ginecologista e obstetra, Rubia Loureiro, o mais importante do curso é oferecer informações aos casais para que, assim, eles possam decidir quais os melhores caminhos a seguir. “Eu acho o ‘Casal Grávido’ muito importante porque a informação hoje é o grande remédio para todos os males, principalmente para o medo, que é um sentimento que toma conta do casal durante a gestação”.

A ginecologista explica ainda que a informação nutre o casal sobre quais são as melhores alternativas. “A minha mensagem em todos os cursos é justamente isso, despertar a curiosidade para que elas pesquisem o que é melhor pra ela e para o bebê”. A obstetra acredita que a vontade da mãe deve ser respeitada, mas ela precisa de informações para fazer a escolha mais apropriada para a sua saúde.

A educadora física Ana Carolina Blanco oferece contribuições sobre atividades físicas e alimentação durante a gestação. “A gente faz toda a orientação e disponibiliza o nosso quadro de nutricionistas para atender esse público específico. A gente também disponibiliza a hidroginástica para as gestantes com o intuito de minimizar os desconfortos que ela tem nesse período”.

O casal Daniela Nogueira e Leandro Monteiro está esperando o primeiro filho. A mãe conta que saiu do curso sem as dúvidas que tinha. “O curso é fantástico, eu recomendo para todo mundo. Eu sou marinheira de primeira viagem, é meu primeiro filho, estou super ansiosa e consegui tirar todas as minhas dúvidas. Adorei a parte do banho, porque nessa hora meu marido fez. Foi uma experiência muito boa, e eu agradeço a Cassems por isso”.

Já o pai viveu a experiência de sentir na pele o que a esposa sente durante os nove meses de gestação. Durante o período do curso, os pais usam uma barriga postiça para simular a gestação da esposa. “Eu estou vivenciando o que a mãe sente na realidade. Os movimentos ficam limitados e tudo fica mais complicado. É uma excelente oportunidade de saber o que ela passa e aqui a gente pode perguntar diretamente para o médico”, pontua Leandro.

A beneficiária Tayana Amorim está em sua segunda gestação e, desde a primeira, participou do “Casal Grávido”. Na primeira gravidez, ela optou pela cesárea, dessa vez, muito pelas informações recebidas no curso, ela pretende escolher o parto normal. “É a segunda vez que faço o curso e é sempre muito proveitoso porque os profissionais são muitos qualificados. Eu tive minha primeira filha de parto cesárea e, agora, com as orientações estou bem disposta a arriscar um parto normal. A equipe tirou todas as nossas dúvidas em relação aos cuidados necessários com o bebê”.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, destaca que o programa acompanha a gestante até o sexto mês de vida do bebê e busca tirar dúvidas do casal em todas as etapas da gestação. “A importância do programa é que ele possibilita um bom pré-natal e a escolha consciente de qual tipo de parto. Ele também orienta que o casal não vá para uma cesárea sem ter conhecimento do parto normal e que também não vá realizar um parto normal sem saber as etapas”.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o principal objetivo do programa de prevenção é proporcionar informações para uma gravidez mais saudável. “Este curso tem uma abordagem multiprofissional e a finalidade é preparar o casal para uma gravidez tranquila”.