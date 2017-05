Programa de Assistência Estudantil da Uems tem inscrições prorrogadas

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) prorrogou as inscrições do Programa Institucional de Assistência Estudantil (Piae). O prazo para a entrega ou envio do questionário e dos documentos solicitados no edital terminam nesta sexta-feira (12.5). São 192 bolsas de auxílio permanência, no valor mensal de R$ 400, com duração de nove meses (junho de 2017 a fevereiro de 2018). Confira o