Programa de Assistência Estudantil da Uems está com inscrições abertas

Dourados (MS) – A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), divulga a abertura das inscrições do Programa Institucional de Assistência Estudantil (Piae) para a concessão de 192 auxílios permanência, no valor mensal de R$ 400, com duração de nove meses – de junho de 2017 a fevereiro de 2018.

O período de inscrição com a entrega ou envio do questionário e documentos solicitados no edital é até 10 de maio . A publicação dos pedidos indeferidos será divulgada no dia 26 de maio, com dois dias úteis para recursos, após a publicação do indeferimento.

O Auxílio Permanência é um suporte financeiro para alunos regulares de cursos presenciais de graduação da Uems, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando sua permanência na Instituição. E tem o objetivo de reduzir os índices de evasão decorrentes de ordem socioeconômica e minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais.

Para concorrer ao auxílio é preciso:

Ser aluno regulamente matriculado em cursos presenciais de graduação da Uems;

Comprovar renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente no país, por meio de documentos solicitados.

Não acumular qualquer tipo de auxílio ou benefício com os mesmos objetivos deste Programa.

Confira o edital completo e o questionário socioeconômico.

