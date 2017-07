Programa Curso das Águas conta com a participação dos alunos da UFMS

O Programa Curso das Águas, da Águas Guariroba, é uma oportunidade para a empresa estreitar o relacionamento com entidades, estudantes e formadores de opinião, por meio de palestras e de visitas monitoradas às unidades da empresa / Divulgação

Estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), participaram nesta quarta-feira (26) do Programa Curso das Águas, da Águas Guariroba. Eles conheceram de perto como a concessionária opera os serviços de água e esgoto na Capital. Os alunos começaram a visita na sede da empresa, onde assistiram a uma palestra sobre o ciclo da água e conheceram o Centro de Controle Operacional (CCO), onde são gerenciados remotamente os serviços de água e esgoto de Campo Grande.

A estudante do curso de economia, Letícia Cavessana aproveitou a visita para sanar dúvidas e gostou da iniciativa da concessionária. “Eu fiquei impressionada. Eu vi um sistema tecnológico bem complexo, e isso já me abriu a mente sobre a questão do abastecimento de água, tratamento de esgoto daqui, e respondeu muitos questionamentos que eu tinha a respeito. Foi muito bom. Eu acho bem legal que a empresa esteja aberta, até pela questão da transparência para os consumidores”, afirma.

A visita terminou na Estação de tratamento de Água (ETA) Guariroba, onde os estudantes acompanharam todos os processos realizados até que a água se torne potável e possa ser distribuída à população.

O Programa Curso das Águas, da Águas Guariroba, é uma oportunidade para a empresa estreitar o relacionamento com entidades, estudantes e formadores de opinião, por meio de palestras e de visitas monitoradas às unidades da empresa. A ação teve início em maio de 2012 e visa informar sobre a história e valores da concessionária, além de mostrar a estrutura e a qualidade de suas operações técnicas.

