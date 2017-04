Programa “Agro Mais MS” vai facilitar atendimento às demandas do setor rural

O Programa “Agro Mais” do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai ganhar uma versão voltada ao setor em Mato Grosso do Sul. O objetivo é propor um conjunto de ações de desburocratização para facilitar o atendimento das demandas das cidades sul-mato-grossenses.

Conforme o secretário de Estado Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, a proposta é tornar mais ágil o tempo de resposta às necessidades do agronegócio brasileiro.

O Programa “Agro Mais MS” foi definido em reunião com representantes do Ministério da Agricultura, Semagro e Secretaria de Governo e Gestão Estratégica. O lançamento do evento será realizado pelo Governo do Estado no dia 16 de maio, em Campo Grande, e contará com a participação dos prefeitos e representantes das entidades da cadeia produtiva do agronegócio do Estado.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

