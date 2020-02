Programa 5S adota metodologias diferenciadas para aprimoramento nos setores do HRMS 

Campo Grande (MS) – O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), busca melhorias constantes nos sistemas, nos atendimentos nas mais diversas áreas que a Instituição abrange, pensando exatamente nesse foco, o Hospital aderiu ao Programa 5S. O 5S foi criado no Japão na década de 50 com o objetivo de reorganizar o país após a 2ª Guerra Mundial, o programa obteve sucesso e atualmente é considerado um dos principais instrumentos de gestão da qualidade e da produtividade em instituições.

A denominação 5S engloba as cinco atividades iniciadas com a letra S, Seiri (descarte/organização), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), Seiketsu (conservação/padronização) e Shitsuke (autodisciplina). No HRMS o programa funciona com o total apoio das diretorias, bem como um time de facilitadores comprometidos em levar o programa para todos os setores. Durante esse procedimento de adesão, visitas são realizadas possibilitando então que a equipe construa um diagnóstico e instrua quanto as melhores medidas para adaptação do setor. “Possibilitar condições apropriadas para trabalho é fundamental para que a equipe se mantenha motivada, para tanto estudamos formas para trazer atualizações, pois entendemos que cuidar dos colaboradores reflete automaticamente nos cuidados dos mesmos para com os pacientes”, destacou a Diretora Presidente do HRMS, Drª Rosana Leite. Iza Rocha – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS

Foto: Edemir Rodrigues