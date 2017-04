Profissionais de resgate afirmam que explosão na Síria matou pelo menos 100

Profissionais de resgate que trabalham na área atingida por uma explosão na Síria afirmam que o ataque resultou na morte de pelo menos 100 pessoas. A mídia estatal síria disse que pelo menos 39 foram mortos. Um oficial rebelde disse que pelo menos 30 de seus combatentes da oposição que estavam fazendo escolta para os evacuados foram mortos na explosão.

A Defesa Civil Síria na província de Aleppo, também conhecida como os Capacetes Brancos, diz que seus voluntários foram capazes de remover pelo menos 100 corpos da cena da explosão.

O ataque ocorreu na área de Rashideen, um distrito perto da cidade de Aleppo e controlado pelos rebeldes. No local, ônibus de evacuação transportavam cerca de 5 mil pessoas das aldeias sitiadas pelos rebeldes, Fua e Kafraya, como parte de um acordo de transferência de população que havia sido interrompido enquanto representantes do governo brigavam com rebeldes. Os dois lados discordaram sobre o número de combatentes a serem evacuados de quatro áreas.

O criticado acordo consiste em transferir milhares de pessoas de áreas sitiadas a favor e contra o governo. Os críticos dizem que o negócio equivale a "engenharia demográfica". A área controlada pelos rebeldes foi atingida por um carro-bomba, enquanto os ônibus que levavam milhares de evacuados de áreas pró-governamentais estavam detidos após a suspensão do acordo. Fonte: Associated Press.

