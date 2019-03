Profissionais da Incubadora Zé Pereira expõem artesanato no Paço Municipal

sedesc_mulher

Como parte da comemoração ao Dia Internacional da Mulher (celebrado no dia 8 de março), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) realiza exposição de artesanato, com produtos confeccionados por pequenos empresários incubados na Incubadora Municipal Zé Pereira. A exposição e venda de produtos estará sendo realizada nesta quinta-feira (7) e amanhã no corredor interno do Paço Municipal, ao lado da Sedesc.

Quem visitar a Feira poderá conhecer o trabalho dos profissionais incubados que vão desde materiais de decoração, bolsas, bonecas de pano e bijuteria diversificada.

“Estamos oferecendo aos pequenos empresários incubados oportunidade de mostrar seus trabalhos. Em outros momentos estaremos criando novos espaços em datas especiais para que produtos do artesanato local sejam vistos e consumidos pela comunidade”, disse a secretária-adjunta da Sedesc, Mara Bethânia.

Érica Cristina, empresária incubada no Zé Pereira, comemorou a oportunidade de mostrar sua produção artesanal. “Uma exposição como essa é importante porque ganhamos visibilidade, temos oportunidade de comercializar melhor e o evento torna-se um termômetro pra que possamos aferir se nossos produtos são bem vistos aos olhos dos compradores”, afirmou a empresária. Érica produz patchwrok (técnica que utiliza retalhos) para decoração de quartos de bebês.