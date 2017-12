Profissionais da Educação participam de Conferência Nacional que acontece na Semed

A proposta do evento é mobilizar a sociedade para intensificar o monitoramento e avaliação do cumprimento do PNE, o corpo da lei, suas metas e estratégias, além de propor políticas e ações que indiquem responsabilidades entre os órgãos federativos e os si - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Profissionais da Rede Municipal de Ensino participam neste sábado (9), no Centro de Formação da Semed, da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape), que terá como foco a discussão sobre o Plano Nacional de Educação.

O evento, que teve início na noite de sexta-feira (8), reúne profissionais da educação básica, superior e profissional das redes públicas e privada de ensino.

Segundo uma das organizadoras do evento, Adriana Banar da Silva Pleutin, a Conferência Nacional Popular de Educação tem a proposta de ser um espaço democrático, aberto pelo Poder Público para que todas as lideranças e profissionais que atuam na Educação, tenham a oportunidade de participar do desenvolvimento da Educação Nacional.

A proposta do evento é mobilizar a sociedade para intensificar o monitoramento e avaliação do cumprimento do PNE, o corpo da lei, suas metas e estratégias, além de propor políticas e ações que indiquem responsabilidades entre os órgãos federativos e os sistemas de educação.

Além de Campo Grande, participam da Conferência os municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

O Fórum Nacional Popular de Educação propôs que os Fóruns Estaduais e Municipais realizassem mobilizações para começar a debater a organização das etapas intermunicipais e estaduais da Conferência, pois elas deverão ser realizadas até o final de dezembro com o objetivo de se prepararem para a etapa nacional que será no primeiro semestre de 2018. De acordo com Adriana Banar, no final do evento serão escolhidos 100 delegados para participar da conferência estadual.