Profissionais conhecem plataforma para integrar projetos em workshop na Escola Senai da Construção

Com Informações do Senai

1º Workshop de Implementação do BIM foi realizado nesta quarta-feira no auditório da Escola Senai da Construção - Divulgação

Imagine uma ferramenta capaz de integrar todas as informações sobre etapas e componentes de uma obra. Esse foi o tema do 1º Workshop de Implementação do BIM (Building Information Modeling), que, na tradução livre, significa “Modelagem da Informação da Construção” ou “Modelo da Informação da Construção”, realizado na última quarta-feira (29), no auditório da Escola Senai da Construção, pelo Sinduscon/MS (Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul) em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e Senai.

Segundo o vice-presidente da Fiems, Alonso Resende do Nascimento, o evento teve como objetivo atualizar os empreendedores e profissionais do segmento da construção civil sobre a nova ferramenta, que ainda é pouco utilizada. “Acredito que o segmento está um pouco atrasado já com relação a essas novas tecnologias e inovações, por isso a importância de um evento como esse, que esclarece sobre o BIM, uma ferramenta tão importante para o planejamento de uma obra”, afirmou.

Já o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto Alves, também ressaltou a relevância do workshop. “Acho louvável a iniciativa do Sinduscom/MS de realizar esse evento em parceria com a CBIC e o Senai, reunindo empresários, profissionais da construção civil, professores e alunos, que só trazem ainda mais enriquecimento para o debate sobre um assunto tão importante para o segmento”, salientou.

De acordo com o presidente do Sinduscom/MS, Amarildo Miranda Melo, a plataforma BIM já é utilizada há algum tempo em vários países. “A plataforma traz muito retorno a todos que utilizam, porque compatibiliza todos os processos envolvidos. Com o BIM há redução de custos, redução de desperdício, melhora do ponto de vista de fiscalização. Então é uma ferramenta que pode ser utilizada pelas empresas, mas também por órgãos governamentais”, destacou.

Para o representante da CBIC em Mato Grosso do Sul, Kleber Recalde, o workshop significa a inserção do Estado à realidade do Brasil e do mundo com relação ao BIM. “Acreditamos ser inevitável que se absorva essa tecnologia dentro do Brasil também. Muitos Estados já estão trabalhando com essa plataforma e nós aqui do Mato Grosso do Sul ainda estamos começando. Por isso a importância desse evento, porque se não nos atualizarmos a essa tecnologia, corremos o risco de ficar para trás”, pontuou.

Palestras

Abrindo o ciclo de palestras, o consultor da CBIC para o BIM, arquiteto Rogério Suzuki, que é mestrando em Inovação pela USP e coordenador técnico da Academia BIM do Sinduscon/SP, apresentou coletânea de livretos com informações sobre como implantar a nova ferramenta dentro de uma empresa.

“A ideia para a realização desse evento é justamente a falta de informação no mercado sobre o BIM, que é um conceito novo no mercado e de certa forma complexo, porque não se resume a mudar o software, mas é preciso mudar a cultura da empresa, os processos. Ainda notamos certa resistência na implantação do BIM, principalmente por conta da crise econômica, quando não é fácil pensar em investimentos, mas é na recessão que é quando temos tempo para nos preparar para o reaquecimento do mercado”, destacou.

Em seguida, foi a vez do gerente comercial de novos negócios da Bentley Brasil, Leonardo Tavares, mostrar o papel dos desenvolvedores de softwares BIM e apresentar cases de sucesso de empresas que usam a tecnologia da empresa. “Já existe um esforço há mais de 10 anos para se avançar com essa tecnologia. Existem casos bem sucedidos e o esforço agora é para que todo o ecossistema adotem a metodologia, porque é um caminho sem volta”, disse.

Logo depois, o especialista técnico em AEC Autodesk e engenheiro projetista de infraestrutura rodoviária e ferroviária, Victor Diniz, que atua no mercado de infraestrutura desde o início de sua carreira profissional, apresentou os softwares em BIM da empresa, destacando que a tecnologia traz muitos benefícios para a construção civil. “Temos casos com resultados excelentes no Brasil e vários no mundo, então a ideia é entender melhor o mercado brasileiro para que a Autodesk realmente ajude o profissional e às empresas a se desenvolverem nesse sentido. Grandes empresas brasileiras e órgãos públicos já utilizam o BIM e têm grandes ganhos. Acredito que é questão de tempo para que essa cultura se instale aqui no Brasil como um todo”, comentou.

O diretor da empresa Quattro D, Rodrigo Girardi, que é bacharel em Desenho Industrial e atua desde 1998 no mercado de tecnologia voltado para projeto e engenharia, explicou como as construtoras e incorporadoras podem começar a utilizar o processo BIM da forma mais rápida possível. “No início do processo, quando a construtora começar a trabalhar, para acelerar o processo, elas contratam empresas como a 4D para pegar todo projeto em 2D e fazer a modelagem em BIM para pegar o empreendimento modelado. Aí elas utilizam a informação para diminuir retrabalho, custo de material, maior aderência ao planejamento e assim por diante”, disse.

Entre os cuidados que as empresas precisam ter para contratar empresas de modelagem BIM, ele reforçou a necessidade de sempre ter um contrato definido as obrigações. “Quais são as disciplinas que serão modeladas, a forma como modelar, porque o modelo BIM não se preocupa só em fazer o modelo 3D, mas também se esse modelo está aderente à forma como a construtora planeja a obra, como orça a obra, como executa a obra. Caso contrário, o BIM se torna apenas um modelo de visualização e não consegue ser aplicado na obra”, ressaltou.

Para finalizar as palestras, o diretor-técnico da Sinco Engenharia, Paulo Sanches, que é vice-presidente de tecnologia e qualidade do Sinduscon-SP, líder do projeto de disseminação do BIM da CBIC/Comat e membro do conselho deliberativo da ABNT, apresentou cases práticos de como utiliza a ferramenta BIM em sua empresa. “As principais vantagens nesses cases é que temos a diminuição de custo, aderência no cronograma, temos um produto melhor, com menos patologia e menos assistência técnica. A vantagem é construir de forma melhor, você muda a cultura da empresa, deixa as pessoas conhecendo o produto que está sendo feito”, argumentou.

Repercussão

O diretor da Faculdade de Engenharias e Arquitetura da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Robert Souza, elogiou a realização do workshop sobre o BIM e destacou a necessidade de disseminar a nova ferramenta entre os profissionais da construção civil. “É uma tecnologia que com certeza vai revolucionar a construção civil e, por isso, ele é discutido nos cursos da Faculdade com os alunos”, comentou.

Para a engenheira-civil Edneia Mirian Rufino, que já utiliza o BIM em alguns projetos, viu o workshop uma oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre a ferramenta. “Trabalho numa empresa que está incorporando o BIM em todos os seus projetos. É um modelo muito bom, que tem resolvido nossos problemas, principalmente em compatibilização de projetos. Então é sempre bom buscar mais informação e nos atualizar”, finalizou.