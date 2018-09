Professora é agredida por mãe de aluna em escola de Cabo Frio

Mais uma professora da Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi agredida em um colégio municipal ontem (26). As agressões partiram da mãe de uma aluna, na Escola Professora Talita Hernandes Perelló, em Cabo Frio. O caso aconteceu uma semana após o professor Thiago dos Santos ter sido humilhado por alunos em um Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) de Rio das Ostras, cidade vizinha.



Segundo a Secretaria de Educação, a professora estava “chocada”, “bastante arranhada” e com o “cabelo puxado”. Ainda segundo a secretaria, a servidora foi imediatamente acolhida pelo corpo jurídico da prefeitura, que a acompanhou até uma delegacia para fazer registro da ocorrência.



Hoje pela manhã, a vítima realizará exame de corpo de delito e à tarde participará de uma reunião com os funcionários da prefeitura para esclarecimento dos fatos e definição das medidas a serem tomadas.



Em entrevista, a mãe que agrediu a professora alegou que sua filha estaria sofrendo humilhações na escola e, por isso, ela foi até o local para tirar satisfações. Ainda segundo a mãe, a vítima a teria chamado de “desequilibrada”, começando aí confusão.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala