Professor Laércio e Professora Celi tomam posse nesta quinta-feira (26), na UEMS

Campo Grande (MS) – Nesta quinta-feira (26), às 19h, o professor Laércio Alves de Carvalho e a professora Celi Corrêa Neres tomarão posse como novos Reitor e Vice-reitora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), eleitos para o quadriênio 2019-2023.

A solenidade de posse e transmissão de cargos será no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, número 1.480, região central da cidade. O evento terá transmissão ao vivo pela Página Oficial da UEMS no Facebook.

A Chapa “UEMS Presente”, composta pelo professor Laércio e pela professora Celi, foi eleita pela comunidade acadêmica, em primeiro turno, com 55,07% dos votos. A eleição para a Reitoria da UEMS foi realizada no dia 6 de junho de 2019 nas 15 Unidades Universitárias e nos setes polos de Educação a Distância da Instituição.

O novo Reitor, professor Laércio, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Mestrado e Doutorado em Agronomia pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Está na UEMS desde 2004, atuando na docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nos programas de Agronomia (Aquidauana) e Recursos Naturais (Dourados), onde é professor do quadro permanente. Já foi Vice-reitor, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP) e Pró-reitor de Administração e Planejamento (PROAP).



A nova Vice-reitora, professora Celi, possui graduação em Pedagogia e em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-doutorado em Educação pela UFMS. Na UEMS, sua trajetória teve início em 1998, no curso de Letras da Unidade de Jardim. Ainda em seus primeiros anos na Instituição, foi chefe do Núcleo de Pesquisa em Educação e uma das responsáveis pela primeira especialização da UEMS na área da Educação. Também teve atuação decisiva na concepção do projeto pedagógico do curso Normal Superior, ação que rendeu grandes benefícios para a educação básica sul-mato-grossense. Atualmente, é coordenadora do Mestrado Profissional em Educação, na Unidade de Campo Grande.

Serviço:

Solenidade de Posse da Nova Reitoria da UEMS

Data: 26 de Setembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório da ACED (Avenida Joaquim Teixeira Alves, número 1.480) – Dourados