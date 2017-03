Professor Carlão se emociona ao usar a tribuna para falar da doação de medula óssea

O idealizador do Projeto Sangue Bom, Carlos Alberto Rezende, conhecido como Prof. Carlão, a convite do vereador André Salineiro, usou a palavra livre nessa quinta-feira (30) para falar sobre a importância da doação de sangue e medula óssea para salvar vidas.

Prof. Carlão contou que o Projeto nasceu a partir da descoberta do seu diagnóstico em 2015. “Eu necessitei da doação de sangue, e para minha cura necessitei da doação de medula óssea, foi quando refleti sobre a importância da doação e levantei a bandeira da luta do transplante de medula óssea, aceitei como missão divulgar e conscientizar as pessoas sobre o gesto da doação”, explicou Carlão.

“Em um ano com apoio da Hemosul já realizamos 40 campanhas de doação, além de palestras de conscientização da população sobre a importância de se tornar um doador, derrubando mitos e mostrando que o ato de doar ao próximo sem esperar nada em troca, é de tamanha grandiosidade, e fundamental para salvar vidas”, completou.

Visivelmente emocionado, Carlão homenageou Michel Maruyama, Kaique Zanatta e Renan Rios Godoy pela luta que travaram pela vida, “Eles tombaram na luta, mas não fugiram dela. Em honra a essas pessoas e por todos demais que vivem nessa luta, eu vou continuar lutando para conseguir que cada vez mais as pessoas se cadastrem e sejam um doador de sangue e de medula óssea.

Lançamento do site e Instituto

Diante da efetividade do projeto sobre os cadastramentos dos doadores, no dia 17 de abril acontecerá o lançamento do site e Instituto Sangue Bom, no auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), às 19h30, o que permitirá uma janela maior de cadastramentos e conscientização da população sobre o ato de ser um doador.

