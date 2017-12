Produtos da Ceia de Natal variam até 156% na Capital, segundo pesquisa do Procon-MS

Ceia de Natal - Reprodução

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgou na segunda-feira (18.12) pesquisa de preços de produtos natalinos realizada em oito estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

A pesquisa, coletada de 7 a 15 de dezembro, aponta a variação de preços de até 156% entre os estabelecimentos e pretende contribuir para melhor análise e economia do consumidor. O levantamento inclui um ranking de preços geral e também por tipo de produto, como azeites, bombons, carnes natalinas tradicionais, como peru e pernil, conservas, farofas, frutas em calda, panetones, etc.

No total, foram consultados 150 produtos. O item encontrado com maior diferença de preços foi a alcaparra de 100g, com valores de R$ 8,25 a R$ 21,18, um percentual de 156,73% de um supermercado para outro.

O levantamento de preços da Ceia de Natal é realizada anualmente como forma de contribuir para a economia nas festas de fim de ano. O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, ressalta que é importante pesquisar e verificar se há divergência entre os preços anunciados nas promoções e os valores efetivamente registrados no caixa. “Além disso, o consumidor estar atento às condições de armazenamento e quanto à validade dos produtos”, acrescenta.

A pesquisa completa realizada nos supermercados de Campo Grande pode ser consultada neste link ou também no site, no item “Pesquisa de Preços”.