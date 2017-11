Produtores de leite de 24 municípios serão contemplados com 26 resfriadores de leite

Produtores de leite de 24 municípios do Estado receberão nesta segunda-feira (13.11), 26 resfriadores. Os equipamentos foram adquiridos pelo Governo do Estado através de dois convênios com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Juntos os dois contratos somam quase meio milhão de reais.

Dos 26 resfriadores que serão entregues, 11 possuem capacidade para armazenar mil litros de leite e os outros 15 para armazenamento de dois mil litros.

Esta já é a terceira entrega de resfriadores promovida sob a gestão Reinaldo Azambuja, sendo a primeira realizada em 2015, com 43 resfriadores, e a segunda em 2016, com 18 resfriadores e, ainda, 131 ordenhadeiras.

O evento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura (Semagro), Jaime Verruck, e o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini.

A entrega será realizada no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, na rodovia MS-080, Km 10.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)