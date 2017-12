Produtores da agricultura familiar participam de workshop Dinâmica da Mandioca

O gerente de Transmissão de Tecnologias da Embrapa, Auro Otsubo explicou que esse maquinário tem baixo custo se comparado com o que é utilizado na produção de soja, por exemplo. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Cerca de 50 produtores do setor de agricultura familiar participaram na última quinta-feira (14), em Campo Grande, do workshop denominado Dinâmica da Mandioca, realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Agronegócio ( Sedesc).

O evento realizado pela Sedesc, na Cidade dos Meninos, foi um Dia de Campo completo, iniciando com palestra apresentada pelo pesquisador Rudiney Ringemberg aos produtores sobre os cultivares de mandioca de mesa que estão sendo pesquisados e aprimorados na Embrapa. O workshop teve também plantio de mudas utilizando maquinário apropriado que facilita o trabalho e aumenta a produtividade.

Destinado a orientar os produtores quanto à importância do aumentar a produção de mandioca de mesa em Campo Grande, o workshop realizado em parceria com a Embrapa/Dourados e Agraer apresentou as novidades quanto aos equipamentos de plantio e colheita já disponíveis no mercado.

O gerente de Transmissão de Tecnologias da Embrapa, Auro Otsubo explicou que esse maquinário tem baixo custo se comparado com o que é utilizado na produção de soja, por exemplo. “Está ao alcance dos pequenos produtores, que poderão ter acesso ainda mais fácil se as compras forem realizadas através de cooperativas de produtores”, destacou.

O superintendente do Agronegócio da Sedesc, João Krabbe pontuou que este foi apenas o primeiro passo para fomentar esse projeto que estamos desenvolvendo com apoio da Embrapa. “Vamos promover novos encontros de produtores para garantir que as informações apresentadas neste primeiro workshop sejam repassadas a outros pequenos produtores”, disse.

Os produtores serão multiplicadores de um projeto que pretende fazer de Campo Grande referência na produção de mandioca de mesa”, completou João Krabbe. A Embrapa/Dourados pesquisa dois novos cultivares de mandioca que serão utilizados nesse projeto da Sedesc.

“Há vida além da produção de soja e milho em Mato Grosso do Sul”, declarou em tom divertido o técnico Auro Otsubo. Para ele, existe um amplo espaço para produção de mandioca no Estado, um produto cuja rentabilidade é de grande significado para o produtor.