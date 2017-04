Produto químico é lançado em boate em Londres e 12 pessoas têm queimaduras

Ao menos 12 pessoas sofreram queimaduras químicas na madrugada desta segunda-feira em Londres, segundo jornais britânicos. De acordo com o The Guardian, as vítimas estavam em uma casa noturna na capital inglesa, onde cerca de 600 de pessoas aproveitavam o feriado de Páscoa, que se estende até hoje na maior parte dos países da Europa. Conforme o periódico, o corpo de bombeiros disse que a única informação até agora é a de que uma substância corrosiva desconhecida foi lançada dentro da boate. "A substância foi identificada por um teste de pH como uma substância ácida forte."

A agência de notícias inglesa Reuters também registrou o episódio, que não foi ligado até o momento a um ataque terrorista. O incidente na boate Mangle E8, perto de Dalston, no leste de Londres, levou à retirada das pessoas do local: cerca de 200 tinham saído das instalações antes de os serviços de emergência chegarem e, depois, mais 400 também deixaram o espaço de eventos.

Além de bombeiros, polícia, ambulâncias e uma equipe de ação em áreas perigosas foram enviadas ao local. As ruas em torno da discoteca foram fechadas. De acordo com o The Guardian, o serviço de ambulância de Londres disse que levou 10 pacientes ao hospital, enquanto a polícia informou que outras duas pessoas com lesões semelhantes buscaram tratamento em um hospital. As lesões não foram fatais. A polícia teria sido chamada à 1h10 desta madrugada.

