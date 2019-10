Produção de soja mundial deverá ser menor em 2019/20

Da Redação, com informações da Scot Consultoria/Acrissul

Produção do Brasil deve crescer 5,1% - Reprodução/ Acrissul

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apontam que os norte-americanos deverão colher 98,87 milhões de toneladas de soja na temporada 2019/20, cuja colheita ganha força em outubro. Esse volume é 20,0% menor em relação à safra passada, o equivalente 24,79 milhões de toneladas a menos na temporada atual.

A menor produção nos Estados Unidos impactará nos estoques mundiais, que estão estimados em 99,19 milhões de toneladas ao final de 2019/20. A expectativa é de que a Argentina também produza menos soja no ciclo atual. O USDA estima 53 milhões de toneladas, frente as 55,3 milhões colhidas anteriormente.



Em contraposição, a produção deverá aumentar no Brasil (5,1%), Paraguai (13,3%) e China (6,9%), que, juntos, deverão produzir 8,30 milhões de toneladas de soja a mais em 2019/20.