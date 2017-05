Produção de mel é destaque em mais uma edição do “MS no Campo”

Campo Grande (MS) – Produtores de mel de todo Mato Grosso do Sul vão poder conferir em mais uma edição do Programa “MS no Campo” as principais dicas técnicas para garantir maior eficiência na prática da apicultura, além de entrevista especial sobre o tema. Este é um dos principais assuntos do informativo direcionado aos trabalhadores e empresários do setor rural.

Também na edição deste fim de semana, o programa aborda a outorga do Governo Federal para a produção de peixes no Estado. A expectativa é de que, com a implantação de duas empresas, a piscicultura sul-mato-grossense chegue ao primeiro lugar no ranking brasileiro.

O “MS no Campo” traz temas como a meteorologia para a cultura dos grãos; o incentivo do Governo do Estado ao escoamento da safra de soja e milho; a importância da contribuição dos produtores rurais no projeto que faz o mapeamento do habitat do tatu canastra, animal com risco de extinção, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras tem a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo” agora.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Dunga

