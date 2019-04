Procuradoria investiga fraudes em 80 licitações da educação na Baixada Fluminense

O Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram, nesta segunda-feira, 15, a Operação Ultraje, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fraudar licitações no Rio, em especial na pasta de Educação. Os desvios podem chegar a R$ 20 milhões. Mais de 80 licitações com suspeitas de fraude foram detectadas.

De acordo com a investigação, a organização atuava em municípios da Baixada Fluminense e nas cidades de Itaguaí, Seropédica, Miguel Pereira e Mangaratiba. Agentes cumprem nove mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão, no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. As ações são concentradas em Nilópolis.